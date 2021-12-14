Махачкала, 22 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Дагестане передали Звезду Героя России родным офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. С его родителями и вдовой встретился 21 марта заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, сообщили в пресс-службе главы республики.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

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Напомним, офицер-десантник Нурмагомед Гаджимагомедов совершил подвиг при исполнении воинского долга, участвуя в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В бою он был ранен, но отстреливался до последнего патрона и подорвал себя и окруживших его неонацистов гранатой. Президент РФ Владимир Путин присвоил дагестанцу звание Героя России посмертно.

На встрече с родными погибшего генерал-десантник Евкуров поблагодарил их за воспитание сына настоящим мужчиной, офицером, патриотом. Отметил поступок Нурмагомеда Гаджимагомедова как образец для подрастающего поколения и глава республики генерал-полковник Сергей Меликов. Он выразил уверенность, что его подвиг останется навсегда в памяти народа Дагестана.

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