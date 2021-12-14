Йошкар-Ола, 14 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 14 декабря выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 120 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 000 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 22 928 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 107 человек. 882 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались четыре жителя республики, за минувшие сутки было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4190 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получает 362 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 608 человек, из них у 601 — пневмония, 29 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 76 пациентов, при этом госпитализированы 45 жителей Марий Эл.