Йошкар-Ола, 14 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 882 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 декабря в Марий Эл выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 120 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 000 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4190 человек.