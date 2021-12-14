Архангельск, 14 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных ковидом пополнили 317 человек, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 108 архангелогородцев, 39 жителей Вельского района, 38 — Няндомского, 31 — Северодвинска, 19 — Котласа, 16 — Красноборского района, 14 — Устьянского. Новые случаи заболевания зарегистрированы также в Приморском, Шенкурском и других районах области.

По данным федерального штаба, за сутки в регионе скончались четыре ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 28 343 случая COVID-19.