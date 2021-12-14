Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Количество пострадавших от падения наледи с крыш домов в центре Санкт-Петербурга достигло четырех человек. На Невском проспекте сосулька проломила голову женщине, а в Петроградском районе сломала плечо ребенку. Об этом 14 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки в центре Петербурга (архивное фото)

Падение глыбы льда на 10-летнего ребенка произошло вечером 13 декабря у дома 75 по Большому проспекту Петроградской стороны. У школьника диагностированы ушиб, а также перелом правого плеча. После осмотра врачей он был отпущен на амбулаторное лечение.

Еще одной пострадавшей от упавшей с высоты льдины стала 41-летняя горожанка. Петербурженка шла мимо дома 69 по Невскому проспекту, когда ей на голову упала сосулька. Потерпевшая была госпитализирована в Мариинскую больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области. После оказания первой медицинской помощи женщина была отпущена на амбулаторное лечение.

Таким образом, от падения сосулек с крыш домов в исторической части Санкт-Петербурга за сутки пострадали четыре человека. Ранее ИА REGNUM сообщало, что у дома 73 по набережной реки Мойки на проходившую мимо 33-летнюю горожанку упала сосулька. В состоянии комы женщина находится в больнице, за ее жизнь борются врачи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще одной жертвой неочищенных крыш стал 60-летний мужчина, который проходил мимо дома 21/4 по 3-й Советской улице. Он также в тяжелом состоянии госпитализирован.