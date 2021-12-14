Оренбург, 14 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили за сутки 227 заражений коронавирусом, что на четыре меньше, чем днём ранее. Суточный показатель продолжает снижаться. Об этом сообщает 14 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 104 875 случая заражения. Оправились от коронавирусной инфекции 89 584 оренбуржца.

На сегодняшний день в COVID-центрах лечатся 739 пациентов. Состояние 305 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 50 пациентов, еще 494 пациента получают кислородную поддержку.

По причине COVID-19 в Оренбуржье скончался 3301 человек. За последние сутки подтверждено девять смертей.