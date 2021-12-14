Тюмень, 14 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 3137 человек. Об этом 14 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Сутками ранее число скончавшихся составляло 3117 — на 20 человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 14 декабря подтвердили 85 174 случая заражения коронавирусом, вылечился 67 431 тюменец.