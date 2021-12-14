Джакарта, 14 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила с государственным секретарем США Энтони Блинкеном текущую ситуацию в Афганистане, сообщает Kompas.

U.S. Army В Афганистане

Глава МИД Индонезии рассказала о планах государства по увеличению гуманитарной помощи афганскому народу.

«Мы обмениваемся идеями о ситуации в Афганистане и планах Индонезии по увеличению гуманитарной помощи афганскому народу», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия инициировала встречу министров иностранных дел, являющихся членами Организации исламского сотрудничества (ОИС), в Исламабаде.

Ретно Марсуди обратила внимание на вопрос расширения прав и возможностей женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила стремление к расширению экономического сотрудничества на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.