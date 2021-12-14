Чита, 14 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Забайкалье суточный прирост заболевших COVID-19 составляет сейчас порядка 300 случаев. Власти региона опасаются, что при существующих темпах вакцинации ситуация может ухудшиться и коек в стационарах на всех не хватит. Подробности 14 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

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В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них более 150 человек находятся в тяжелом состоянии, в среднем 50 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период COVID-19 унес жизни 2041 человека.

«Уровень заболеваемости у нас является одним из высоких на Дальнем Востоке. Наша самая главная задача — добиться того, чтобы эти случаи были как можно больше в легкой степени тяжести. К сожалению, сейчас ситуация такова, что при 300 случаях, у нас более 50 человек находится на ИВЛ.

У достаточно большого количества людей болезнь протекает в тяжелой форме. Это как раз именно те люди, которые не вакцинировались. Если мы будем дальше усугублять ситуацию на таких же позициях, в том числе — несоблюдением ограничительных мероприятий, оппозиционным отношением к вакцинации, то с 300 случаев в день стартовать в следующую волну коронавируса для системы здравоохранения и субъекта в целом будет очень тяжело.

Это практически невыносимая история, потому что количество коечного фонда в регионе максимальное в этом году было развернуто — 2 225 коек. Есть еще очень маленький резерв на 30 коек, их общее количество будет 2 250, и такое количество нам не позволит вовремя, качественно обеспечить медицинскую помощь для всех тех, кто будет заболевать», — пояснила вице-премьер регионального правительства Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 13 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 483 576 (всего +2414 человек за сутки).

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