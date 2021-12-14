Чита, 14 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Все больше районов Забайкальского края демонстрируют рост заболеваемости COVID-19, гриппа и ОРВИ. Как сообщила 14 декабря вице-премьер регионального правительства Инна Щеглова, таковых уже порядка 10 и два заболевания в совокупности могут усугубить ситуацию, и люди будут переносить это тяжелее.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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«Главный санитарный врач региона Светлана Лапа и министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина сообщили, что у нас идет очень высокий рост заболеваемости гриппом.

Это опасно тем, что если есть риск заболевания двумя вирусами, то это очень тяжелое течение болезни для человека, и не всегда с хорошим исходом. Минздрав края подготовил план, как «разделить эти потоки».

Это тоже очень сложная и точечная работа в каждом муниципальном образовании и медицинской организации. И если сейчас мы на фоне заболеваемости гриппом делаем точно такие же неснижаемые темпы по заболеваемости коронавирусом, то возможность именно вот этого роста заболеваемости с двумя инфекциями может, к сожалению, очень печально сказаться.

Ситуация неутешительная, мы находимся на стадии стагнации определённых цифр, которая не дает нам уверенности в том, что завтра у нас не пойдет рост», — пояснила Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 14 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 92 375 (+297 за минувшие сутки).

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