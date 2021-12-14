Псков, 14 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Власти Псковской области продлили до 02:00 мск разрешенные часы работы общепита в предстоящую новогоднюю ночь. Об этом 14 декабря сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В предвкушении Нового года

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По его словам, помимо продления часов работы, будут разрешены ярмарки, но без уличных концертов на организованных сценах. А также праздничные новогодние салюты.

«В ближайшие две недели призываю всех особенно тщательно соблюдать меры противовирусной безопасности. Давайте сделаем всё, чтобы встретить Новый год здоровыми и без допограничений», — призвал губернатор.