Москва, 14 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Отток капитала из России проявляется в излишней слабости валютного курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«При текущих ценах на нефть курс рубля без влияния бюджетного правила и высокой страновой премии был бы куда выше того, что мы видим на биржевых торгах, — сказал Дорофеев. — Даже положительное сальдо счета текущих операций сегодня не помогает рублю укрепляться больше 72 рублей за доллар США, поскольку валюта либо скупается в рамках бюджетного правила в ФНБ, либо выводится из страны, поддерживая повышенный спрос на валюту и давление на российский рубль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что отток капитала из России может ускориться.