Братск, Иркутская область, 14 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Иркутской области мэр Братска Сергей Серебренников написал донос на жителей своего же города за то, что они записали видеообращение к Путину на смотровой площадке Братской ГЭС, прося его смягчить антиковидные меры. Об этом сообщает телеграм-канал buzoters_and_crows со ссылкой на интервью из телеграм-канал журналиста-коммуниста Сергея Королёва.

Цитата из видеоролика, опубликованного в Instagram Мэр Братска Сергей Серебренников

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Из-за этого как минимум на двух горожанок завели дела по части 1 статьи 20.2.2 КоАП — это «Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка».

Цитата канала buzoters_and_crows Определение, с котором указано, что мэр Братска донёс на граждан, обратившихся к Путину

Братчанку Светлану Надееву оштрафовали на 10 000 рублей, а суд над Юлией Бубновой ещё продолжается. Сам Серебренников в своём доносе просит найти и привлечь к ответственности всех участников видеообращения.

При этом сам мэр на прошлой неделе торжественно открывал подсветку ГЭС, причём был без маски, как и почти все собравшиеся — и никого за это наказывать не стали. Получается, одним братчанам собираться вместе можно, а другим нельзя.

Цитата из видеоролика, опубликованного в Instagram Мэр Братска Сергей Серебренников

Смешнее всего то, что меньше месяца назад городские депутаты присвоили мэру-единороссу звание «Почётный гражданин города Батска».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штрафы за видеообращение к президенту получили общественница из Усолья-Сибирского Дарья Дорогова и её единомышленники: им присудили выплатить по 20 тысяч рублей. В то же время, существует мнение, что речь идет о политической акции: на больной теме коммунисты зарабатывают себе популярность.

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