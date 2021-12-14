Красногорск, 14 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Пожилым жителям Подмосковья направлены письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева с просьбой привиться от коронавируса. Об этом 14 декабря он лично сообщил на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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По задумке, письмо от главы Подмосковья должны передать каждому жителю региона старше 60 лет. Это, как полагают авторы идеи, создаст ощущение личного обращения Воробьева персонально к каждому пожилому человеку на территории Московской области. Предполагается, что такие меры должны простимулировать вакцинацию от коронавируса.

«Тема вакцинации по-прежнему является актуальной. Я обещал направить письма от своего имени старшему поколению. Все письма эти ушли. Я прошу глав со своей стороны эту разъяснительную работу вести. Это нужно, что бы мы вели нормальную жизнь, а не спотыкались о разного рода ограничения», — заявил Воробьев.