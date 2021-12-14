Москва, 14 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Большинство жителей России (52%) считают украинцев братским народом, несмотря на политические разногласия между странами, среди граждан старшего поколения — 57−62%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

Назвали граждан Украины враждебно настроенными по отношению к российским гражданам только 11% опрошенных. Охарактеризовали своё отношение как нейтральное 31%, среди молодёжи — 42−62%

Рассматривают Украину как братскую страну 29% жителей России. Считают Украину дружественным государством и источником угрозы для России по 12%. Назвали Украину враждебной страной 9%, стратегическим партнёром РФ — 4%, конкурентом — 1%.

Опрос по телефону провёден 10 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия, которая считает украинцев братским народом, не рассматривает Украину как угрозу, заявил глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

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