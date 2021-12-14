Ханты-Мансийск, 14 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1851. Об этом 14 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1843 — на семь человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 14 декабря подтвердили 92 719 случаев заражения коронавирусом, вылечились 85 865 человек.