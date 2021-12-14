Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Представители США и Великобритании 13 декабря выразили в Совете безопасности ООН озабоченность в связи с отказом Сербии от сотрудничества с Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде в экстрадиции двух бывших членов Сербской радикальной партии Петры Йойича и Вьерицы Радеты.

Srpskaradikalnastranka.org.rs Пресс-конференция Cербской радикальной партии во главе c Воиславом Шешелем

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава международного суда в Гааге Кармель Агиус и генеральный прокурор Серж Браммерц представили отчет, в котором выразили озабоченность позицией Сербии.

Также они отметили, что в Сербии по-прежнему отрицают «геноцид», что подтверждает появление граффити с изображением осужденного за преступления против человечности Ратко Младича в Белграде.

Йоича и Радету обвиняют в препятствии работе трибунала — давлении на свидетелей обвинения против Воислава Шешеля, лидера Сербской радикальной партии. Власти Сербии отказываются выдавать этих политиков с 2015 года.