Барнаул, 14 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 14 декабря 2021 года прививки от коронавируса получил 1 102 596 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 1477 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Минобороны России Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Из общего числа привитых 99 572 жителя региона получили первую прививку (на 1130 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 950 953 человек (всего +2503 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 52 071 ревакцинированных (+104 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

Читайте также: На Алтае за выходные от COVID-19 привиты более 15 тысяч человек