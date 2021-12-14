Вена, 14 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Австрийское правительство поддерживает проект «Северный поток — 2» и надеется на скорый запуск трубопровода, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Die Welt.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

«Да, конечно. Я ожидаю, что «Северный поток — 2» скоро сможет быть запущен, как и планировалось», — сказал он, отвечая на вопрос, продолжает ли австрийское правительство поддерживать «Северный поток — 2».

Нехаммер назвал газопровод важным проектом. Необходимо, чтобы европейские страны были обеспечены энергоресурсами из как можно большего количества источников, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.

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