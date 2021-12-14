14 декабря 2021 | Время чтения 10 мин

Игорь Свирин, , 14:09 — REGNUM В России происходит становление неангажированного мировым мейнстримом медицинского сообщества. 12 декабря 2021 года на организованной профессиональным движением «Врачи за правду» первой московской научно-практической конференции собрались те, кто почему-то до сих пор считает, что врачи должны лечить людей, а не прислуживать страховым и фармкомпаниям. В общем, те, кого все постсоветские годы активно реформировали, но так и недореформировали. Забегая вперед, отмечу, что как ни старался корреспондент ИА REGNUM обнаружить «антиваксеров», так и не удалось.

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Первая московская научно-практическая конференция Игорь Свирин © ИА REGNUM

Впечатляет не только список тем, заявленных для обсуждения, но и состав участников. Помимо российских врачей и ученых, широко были представлены их зарубежные коллеги. Как и положено дискуссионной площадке, специалисты расходились во мнениях по тем или иным сугубо научным и медицинским вопросам, но при этом были солидарны в том, что меры по борьбе с коронавирусом избыточны, и более того, ошибочны. Оставим специалистам спорить о те или иных научных методах и подходах к лечению, поговорим о более понятных для нас, рядовых граждан, вещах.

Пожалуй, тон дальнейшему обсуждению задал один из организаторов форума доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. Во вступительном слове он отметил отсутствие в стране площадок для диалога специалистов с разными точками зрения и обратил внимание на попытки искусственно разделить людей на «ваксеров» и «антиваксеров».

Д.м.н., профессор Владислав Шафалинов Игорь Свирин © ИА REGNUM

»Я не вирусолог, не иммунолог. Я просто врач, который получил классическое, нормальное медицинское образование и хорошо, честно учился. И у меня есть некоторые вопросы, которые я бы хотел задать и обсудить. На федеральных каналах обсудить это не получается, потому что оппоненты начинают говорить языком лозунгов, переходить на крик. А в ответ переходить на крик не хочется, потому что это еще больше будет поляризовать наше общество», — подчеркнул Шафалинов.

Наблюдая за тем, какой обструкции, а по правде говоря, просто разнузданной травле подвергаются все те, кто хоть на толику смеет усомнится в безальтернативности выбранной правительством стратегии по тотальной вакцинации, остается лишь удивляться той выдержке, которую демонстрируют «из всех утюгов» проклинаемые «антиваксеры».

О мифах антиковидной пропаганды говорил председатель Московского общества терапевтов д.м.н. профессор Павел Воробьёв. По его словам, не выдерживает никакой критики миф о том, что COVID-19 — страшно заразная болезнь, она точно не заразнее гриппа, выкашивающего детсады и школы прямо сейчас. Не соответствуют действительности и утверждения о том, что это страшно тяжелая болезнь — 80−90% больных переживают ее легко, если погибают, то весьма немногие. В то время как более значительное количество летальных исходов приходится на внутрибольничные инфекции и неоказанную вовремя помощь.

Профессор также отметил, что, как он выразился, если не валять дурака, то ковид прекрасно лечится. И, конечно же, Воробьев не согласен с тем, что COVID-19 можно победить только вакцинацией. Пока это ни у кого не получилось. Кроме того, профессор напомнил, что от гриппа H1N1, по самым скромным оценкам, погибло 250 тыс. человек, но города и веси тогда никто не закрывал. Поэтому нынешняя ситуация излишне политизирована, а главное, истинные цели коронавирусных ограничений далеки от заявленных.

«Применяемые меры не имеют никакого отношения к эпидемиологии», — заключил Воробьев.

Д.м.н., профессор Денис Иванов Игорь Свирин © ИА REGNUM

Свои сомнения по поводу как принимаемых мер, так и официально озвучиваемой статистики высказал д.м.н. Денис Иванов. Ученый утверждает, что анализ открытых данных позволяет сделать вывод о том, что с наращиванием кампании по вакцинации растет уровень смертности. Вот только эти данные не принимаются официальными лицами в расчет, поскольку опровергают выбранную стратегию борьбы с коронавирусом.

В свою очередь директор общественной организации «Институт демографической безопасности», психолог Ирина Медведева привлекла внимание собравшихся к тому, какой психологический урон людям нанесли людям принудительная вакцинация под видом добровольной и превращение страны в огромный концлагерь, где доступ к благам получат лишь обладатели QR-кодов.

Доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков Игорь Свирин © ИА REGNUM

По словам Медведевой, действия властей крайне оскорбили народ, а отсутствие диалога ведет к еще большей фрустрации, не находя выхода в демократических механизмах, эта бессильная ярость приведет уже не к психиатрическому, а социальному взрыву. В связи с чем эксперт призвала национально ориентированную часть элиты задуматься о проводимой политике.

Другие выступающие обращали внимание на то, что продолжающееся наступление на права граждан стало возможно потому, что они сами отказались от социалистических завоеваний предков. Так, профессор Александр Редько напомнил, как благодаря уничтожению СССР стало возможно безвременье девяностых, антинародные реформы начала нынешнего века. И, что актуально сейчас, как борьба с коронавирусом превратилась в борьбу с человеком.

Доктор медицинский наук Игорь Гундаров рассказал о том, что в отечественной медицине формируется новое направление — социальная медицина. Специалистам давно стало понятно, что лечить нужно не только человека, но и общество в целом. Профессор поставил диагноз мировому здравоохранению, он убежден, что в последние годы со стороны властей наблюдается профанация и мракобесие, нечто вроде психоза. В связи с чем призвал общественность с пониманием относится к алогичным действиям мировых лидеров.

Доктор биологических наук Ирина Ермакова Игорь Свирин © ИА REGNUM

Сам собой напрашивающийся вывод из сказанного экспертом — ввиду неадекватности властей, чтобы спасти себя и окружающих и профессиональному сообществу, и обществу в целом необходимо формировать гражданские структуры, которые будут влиять на происходящие события.

Ровно о том же говорил бывший кандидат в президенты Болгарии доктор Пламен Пасков, когда рассказывал о событиях в Болгарии. По сути своей происходящее там ничем не отличается от событий в России. Власти действуют строго в русле методичек ВОЗ, а граждане, в какой-то момент это осознавшие, начали самоорганизовываться, чтобы не только помогать друг другу, но и давать отпор диктату международных структур.

Доктор Николай Шамшин-Трубецкой (медикобиолог США) Игорь Свирин © ИА REGNUM

Другие зарубежные специалисты также сообщали о репрессиях против посмевших усомнится в вакцинации и куаркодизации и о ширящемся народном протесте. Что же касается собственно медицины, оказывается, есть множество способов лечить и предотвращать COVID-19. Те из врачей, которые находят в себе мужество пользоваться этими методами, достигают значительных результатов. Подобные методики разрабатываются и в России, пусть они не получают официального признания, но у использующих данные протоколы врачей пациенты не умирают, а выздоравливают.

В этой связи необходимо особо остановится на выступлении заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академика РАН Виталия Зверева. Отдавая дань вакцинации как основному способу борьбы с инфекционными заболеваниями, академик тем не менее считает, что основанные на S-белке (спайковом белке) коронавируса вакцинные «платформы» после того, как появилось множество штаммов ковида, стали терять свою эффективность.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев Игорь Свирин © ИА REGNUM

«Мое мнение — вакцины только на основе S-белка не формируют полноценный клеточный иммунитет, а сила гуморального ответа быстро истощается», — отметил Зверев.

Опроверг ученый и известную мантру о наличии антител, по его словам, «у нас есть три вида иммунного ответа: врожденный, клеточный и гуморальный. Любые антитела, образовавшиеся в ответ на антиген, со временем исчезают. Вы просто представьте, что было бы с нашей кровью, если бы они сохранялись — ко всем инфекциям, с которыми сталкивался организм человека. У нас кровь была бы как кирпич примерно. При этом остаются клетки памяти, и когда антиген вновь попадает к человеку, у него вырабатывается достаточно антител, чтобы его победить. Поэтому когда мы говорим о вакцинах, надо четко понимать, где они будут работать и что создавать».

Врач-психотерапевт, президент Врачебно-просветительского фонда «Подвижник» Вячеслав Боровских Игорь Свирин © ИА REGNUM

Как и другие исследователи, вирусолог обратил внимание на параллельный росту вакцинации рост смертности и заболеваемости: «На сегодня в России растет смертность и заболеваемость от ковида, несмотря на то, что параллельно растет число вакцинированных. Одновременно обнаружился очень интересный факт — в ряде стран, где заболеваемость и смертность до массовой вакцинации были очень низкими (Сингапур, Монголия, Камбоджа, Сейшельские острова), с началом кампании прививок показатели резко взлетели вверх. Я считаю, что сама по себе вакцинация должна быть доказанно безопасной и эффективной, должно быть четко понятно, кому именно и в каком порядке ее можно вводить. И теперь как человек, занимающийся иммунопрофилактикой, я вижу, как плодятся и множатся ряды людей, выступающих против вакцинации в общем. Нам очень важно знать всю правду — что происходит с популяцией после вакцинации? Пока требуемого эффекта нет, и нам нужны вакцины, которые формировали бы стойкий иммунный ответ. Сейчас говорят про штамм «Омикрон», от которого пока не зафиксировано летальных исходов. Это нормально — каждый вирус на излете «пандемии» мутирует в более безопасные формы, чтобы выживать. В Японии вообще ковид «самоуничтожился» — у него произошли мутации, мешающие воспроизводить самого себя. В целом же вирус не настолько изменился в человеческой популяции за прошедшее время, и мы видим, что переболевшие имеют к нему стойкий иммунитет, а вот вакцинированные от нового штамма почти не защищены. Повторные случаи заражения переболевших есть, но это очень небольшой процент людей с особенностями иммунной системы».

Зверев также объяснил, почему выступает против намечающейся вакцинации детей. Дело в том, что болезнь у детей протекает легко, связано это с тем, что у них нет рецептора (имеется в виду ангиотензинпревращающий фермент 2, ACE2) или он в маленьком количестве, поэтому и вирус в большом количестве к ним не попадает. Раз вирус в большом количестве к ним в носоглотку не попадает, то крайне сомнительно, что дети являются переносчиками нового коронавируса.

К.м.н. Олег Осипов Игорь Свирин © ИА REGNUM

Что касается смертности среди детей, то, по мнению вирусолога, в большинстве случаев она сопряжена с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как онкология, сахарный диабет, системные заболевания, нарушения иммунной системы. Кроме того, Зверев отметил, что серьезное ожирение также является фактором риска, потому что жировая ткань выделяет специфические белки, которые тоже могут конкурировать за рецептор ACE2, тем самым усугубляя течение болезни.

Усомнился ученый и в необходимости вакцинировать детей от COVID-19: «Я не вижу никакого смысла начинать прививать детей, которые не болеют. Мы что, будем каждые полгода вводить детям вакцину? А их календарь вакцинации? Куда он полетит? Тем более что в календаре есть живые, убитые [вакцины]. Мы знаем, что можно одновременно ввести пять патогенов, но это должны быть одни и те же (или все живые, или все убитые). Но они все запускают иммунитет по одному и тому же пути. И мы всегда делаем перерыв, и очень серьезный, перед тем как делать вторую вакцинацию», — пояснил Зверев.

В заключение хочется выразить надежду на то, что в России наконец-то формируется сообщество, способное и готовое дать аргументированный ответ навязываемым из-за рубежа ценностям. Остались же в стране врачи, не ангажированные лишь деньгами и не готовые слепо выполнять спускаемые методички.