Барнаул, 14 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В связи с известием о том, что комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, редакция ИА REGNUM задала несколько вопросов о преимуществах и актуальности данного нововведения в сравнении с сертификатами о вакцинации кандидату медицинских наук, алтайскому врачу высшей категории Павлу Шумихину.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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ИА REGNUM: Чем и кому QR лучше, чем существующие сертификаты о вакцинации?

Павел Шумихин: QR-коды, разумеется, не лучше сертификата о вакцинации. Это нужно рассматривать как некое единообразное удостоверение, которое дает право на посещение определенных мест. Другое дело, что стоит за QR-кодом: наличие в анамнезе перенесенного заболевании, вакцинация, высокий титр антител и т. д.

Всё это давно нуждается в оптимизации, чтобы ситуации, когда человека даже с наличием напряженного иммунитета заставляли прививаться ради получения заветного кода, не возникали.

ИА REGNUM: Зачем QR именно теперь, когда официальная статистика заражения коронавирусом неуклонно падает?

Павел Шумихин: Смысл введения QR-кодов, по замыслу его авторов, состоит в увеличении мотивации населения к вакцинации с целью роста иммунной прослойки. Поэтому спад заболеваемости или, наоборот, подъем большого значения не имеют. Гарантии, что в скором времени не придет очередная волна, никто не даст.

Другое дело, что в период снижения заболеваемости подобные ограничительные меры, да еще в условиях неприятия их немалой частью населения, трудно проводить в жизнь по моральным соображениям.

ИА REGNUM: Зачем QR именно теперь, когда число вакцинированных в России неуклонно растет, приближаясь к многократно официально объявленному уровню коллективного иммунитета, в ряде регионов России уже официально достигнутого?

При высоких показателях вакцинации необходимость ограничительных мероприятий посредством QR-кодов представляется сомнительной. Полностью отменить QR-коды даже при значительном спаде заболеваемости, является нецелесообразным, а вот использование по эпидемиологическим показаниям (но не как средство принуждения к вакцинации) вполне возможно.

Впрочем, недостаток оперативности в реагировании на изменение эпидобстановки у нас в полной мере компенсируется необязательностью исполнения даже самых суровых мер.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, известил 14 декабря глава комитета Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

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