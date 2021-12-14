Элиста, , 11:54 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки победить COVID-19 не смогли два пациента. Об этом 14 декабря информирует региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 712 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии ситуация с коронавирусом стабильная. Регион почти выполнил план вакцинации населения от COVID-19.

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