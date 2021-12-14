В Калмыкии за сутки умерли два ковид-пациента
Элиста, 14 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки победить COVID-19 не смогли два пациента. Об этом 14 декабря информирует региональный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»
С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 712 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом.
ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии ситуация с коронавирусом стабильная. Регион почти выполнил план вакцинации населения от COVID-19.