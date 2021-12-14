Элиста, 14 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 16 человек, информирует региональный оперштаб 14 декабря. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, лечение в ковидных госпиталях получают 232 пациента, из них 15 человек находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаётся 1001 житель Калмыкии.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 739 жителей степной республики. С выздоровлением выписаны 32 157 пациентов.