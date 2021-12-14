Челябинск, 14 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Челябинской области 13 декабря обнаружили ещё 616 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Из них один школьник. Всего в регионе зафиксировали уже 137 442 случая заражения.

Выздоровели 123 844 пациента. Больных COVID-19 насчитывается 6733 человека. А скончались от ковида ещё 29 граждан.