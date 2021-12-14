Ставрополь, 14 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за все время пандемии коронавируса наибольшая летальность от осложнений при заражении опасной инфекцией отмечена в столице региона. Это объясняется численностью населения в Ставрополе, а также тем, что в городские ковидные больницы госпитализируют наиболее тяжелых пациентов со всех районов края.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Около трети всех летальных случаев приходится на Ставрополь (1,8 тысячи человек). На втором месте печальной статистики Пятигорск, где с начала пандемии скончались 444 пациента с коронавирусом. За ним следует Георгиевский округ, где зарегистрировано 300 смертей», — пишет NewsTracker со ссылкой на региональный минздрав.

Общий показатель уровня смертности от COVID-19 на Ставрополье составляет около 4,7%. За последние недели отмечается тенденция к снижению количества смертей.

По данным федерального оперативного штаба на 14 декабря, за прошедшие сутки в Ставропольском крае скончались от COVID-19 27 человек. Общее число случаев летального исхода достигло 5655.