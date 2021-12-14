Сабха, Ливия, 14 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. На юго-западе Ливии начались вооруженные столкновения между сторонниками международно-признанного правительства страны и отрядами Ливийской национальной армии (ЛНА).

Voice of America Ливия

Как сообщает ливийский про-правительственный телеканал Febrair, столкновения начались утром 14 декабря, после того, как подразделения ЛНА, подчиняющиеся мятежному фельдмаршалу Халифе Хафтару, разоружили подразделение местной полиции.

В ответ на это, правительственная 116-я бригада атаковала подконтрольные сторонникам Хафтара районы города, включая здание штаба армейской разведки. Местные СМИ публикуют кадры, снятые жителями города, согласно которым обе стороны конфликта применяют тяжёлое вооружение.

По неподтверждённым данным, командование Ливийской национальной армии и правительственные войска стягивают к городу дополнительные силы для участия в городских боях.