Абакан, 14 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё 12 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточнили в оперативном штабе, жертвами коронавирусной инфекции стали семь женщин (70 лет, 71 год, 74 года, 74 года, 80 лет, 84 года, 89 лет) и пятеро мужчин (62 года, 76 лет, 77 лет, 80 лет, 86 лет).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 1402 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 136 носителей коронавируса, выздоровели 430 человек.