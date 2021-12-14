Красноярск, 14 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 703 (темп прироста 0,5%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 162 798. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Ачинск и Богучанский район.

Из 703 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 188 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 39 (0,4%), в Назарово — 38 (1,2%), в Норильске — 37 (0,5%), в Шарыпово — 36 (1,1%), в Лесосибирске — 25 (0,7%), в Минусинске — 23 (0,3%), в Сосновоборске — 17 (0,6%), в Боготоле — 13 (1,3%), в Канске — 11 (0,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 13 (0,4%), Сухобузимском — 23 (1,3%), Ужурском — 19 (0,9%), Шарыповском — 18 (1,7%), Рыбинском — 16 (0,7%), Берёзовском — 15 (0,5%), Шушенском — 14 (0,7%), Курагинском — 13 (0,4%) и Абанском — 13 (0,7%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3984 человека, снято с наблюдения — 4239. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 52 692 (-255) человека.

За последние сутки в регионе проведено 2944 теста на коронавирус, с начала эпидемии — 4 464 896.

Как сообщало ИА REGNUM, красноярская полиция выявила факт вредительства при проведении вакцинации от COVID-19 — в уничтожении 12 доз вакцины подозревается медсестра.