Благовещенск, , 10:36 — REGNUM Министерство природных ресурсов Амурской области обеспокоено состоянием экологии. Ведомство обратилось к населению региона с призывом не пользоваться одноразовыми масками, сообщили на странице областного минприроды в Instagram.

Медицинские маски Ольга Перегуд (с) ИА Красная Весна

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«Одноразовые маски — это пропилен. В результате эти маски возвращаются к нам в виде микропластика, если они остаются в природе, или в виде пыли и загрязняющих веществ, если их сжигают», — подчеркнули ведомстве.

Там обратили внимание на то, что ежедневно выбрасывается 10 миллионов единиц средств индивидуальной защиты. Использование многоразовых масок может в разы сократить количество опасных и не разлагаемых отходов, отметили в министерстве природы. Амурчан призвали носить многоразовые маски и рассказывать об этом другим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске горожанам предлагают заказать защитную маску с изображением личного QR-кода. Эта услуга оказалась востребована в столице Приамурья.