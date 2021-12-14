Абакан, 14 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии СOVID-19 диагностировали у 136 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в региональном правительстве.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

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За сутки выздоровели 430 жителей региона, уточнили в республиканском оперштабе. С начала 2021 года в Хакасии выявили 34 317 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Хакасии было подтверждено 142 случая СOVID-19, выздоровели 107 человек.