Чебоксары, , 10:03 — REGNUM В Чувашии в январе — ноябре 2021 года «в целом» отмечен рост по основным макроэкономическим показателям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — глава минэкономразвития республики Дмитрий Краснов.

Данные минэкономразвития Чувашии по итогам января — ноября 2021 года Cap.ru

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На заседании были подведены итоги социально-экономического развития Чувашии за 11 месяцев.

«По основным макроэкономическим показателям мы видим, что экономика прошла стадию восстановления и вышла на траекторию нормального роста… В целом динамика по основным макроэкономическим показателям положительная», — доложил Дмитрий Краснов.

По предварительным данным ведомства, в январе — ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства в Чувашии составил 100,5%, по виду деятельности «Строительство» — 118,6%, объём жилищного строительства увеличился на 27,8%, индекс оборота розничной торговли оценивается на уровне 111,2%, номинальная заработная плата выросла на 10%.

Спад зарегистрирован в сельском хозяйстве: по информации ведомства, за указанный период индекс составил 93,7%. Инфляция в ноябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года оценивается на уровне 7,8%.

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