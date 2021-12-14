Чита, 14 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 92 375 (+297 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 79 142 пациента (+381 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2041 челове (+9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 153 находятся в тяжёлом состоянии (-13 за сутки), 54 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+5 за сутки).

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