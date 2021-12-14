Горно-Алтайск, 14 декабря 2021, 09:55 — REGNUM Ещё три пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в региональном оперативном штабе.
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За весь период пандемии в республике умерли 532 ковид-пациента, в том числе 484 — от коронавирусной инфекции, 48 — от иных причин.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 39 носителей коронавируса, выздоровели 33 человека.
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