Горно-Алтайск, , 09:55 — REGNUM Ещё три пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в региональном оперативном штабе.

ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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За весь период пандемии в республике умерли 532 ковид-пациента, в том числе 484 — от коронавирусной инфекции, 48 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 39 носителей коронавируса, выздоровели 33 человека.

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