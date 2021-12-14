Горно-Алтайск, 14 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 39 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в региональном оперштабе.

Gannett-cdn.com Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

В столице региона — городе Горно-Алтайске — выявлено 18 носителей коронавируса, в Майминском районе — 14, в Улаганском районе — три, в Усть-Канском районе — два. По одному случаю заражения подтверждено в Онгудайском и Шебалинском районах.

За весь период пандемии в Горном Алтае подтверждено 24 838 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7763 в Горно-Алтайске.

За сутки выздоровели 33 жителя региона, за всё время — 22 643.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам предыдущих суток в Республике Алтай выявили 21 случай заражения.