Ижевск, 14 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 декабря прививку от коронавируса сделали 658 548 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 483 466 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 2432 жителя республики. 5971 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 113 664 человека. За указанный период ревакцинировались 370 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 декабря в Удмуртии провели 2 211 108 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4141 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 4678 исследований.

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