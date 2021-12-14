Ижевск, 14 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 12 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались шесть женщин в возрасте от 59 до 93 лет и шесть мужчин в возрасте от 38 до 70 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3335 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 декабря в регионе выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 156 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 650 случаев. Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 9121 житель.

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