Ижевск, 14 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 14 декабря выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 156 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 650 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 11 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 13 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 116 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 65 194 человека. Скончались 3335 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 12 летальных случаев. Накануне скончались шестеро жителей республики.

Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 9121 житель. Из числа получающих лечение 9203 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 331 человек — в состоянии средней степени тяжести, 147 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии сохраняется проблема серьезного дефицита медицинских специалистов в городах, заявил глава республики Александр Бречалов. В преддверии Нового года Бречалов призвал глав районов проработать вопрос там, где остро чувствуется нехватка врачей, и направить в эти места «бригады узких специалистов, чтобы этот вопрос закрыть». Минздраву Удмуртии предложено организовать такого рода выезды медиков в районы на постоянной основе.

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