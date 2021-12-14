Сидней, Австралия, 14 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Пассажиры пригородных поездов в Сиднее столкнулись с перебоями в работе транспорта на фоне забастовки железнодорожных рабочих из-за продолжающегося трудового спора по поводу выплаты заработных плат. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Nine News.

Забастовка

Некоторые поезда на территории Нового Южного Уэльса (юго-восточный штат Австралии) не ходят вообще, в то время как другие поезда ходят реже. Транспортные власти уже пообещали, что автобусы заменят поезда на особо пострадавших маршрутах.

Как пишут журналисты, сегодняшние забастовки организованы тремя профсоюзами, которые требуют повышения заработных плат, остановки приватизации и повышения стандартов безопасности.

Забастовка железнодорожных рабочих последовала за забастовками водителей автобусов в Новом Южном Уэльсе на прошлой неделе.