Вашингтон, 14 декабря 2021, 09:22 — REGNUM В США в рамках мирового соглашения будет выплачено $380 млн жертвам сексуального насилия со стороны бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара и ряда других лиц, связанных с американской федерацией гимнастики (USAG) и Национальным олимпийским и паралимпийским комитетом (НОК, USOPC). Об этом со ссылкой на собственные источники 13 декабря сообщает агентство Associated Press.

Доктор Ларри Нассар
Доктор Ларри Нассар
Wnmufm.org

Всего пострадавшими считаются порядка 500 человек (300 — являются жертвами лично Нассара). Более 90% из них проголосовали за предварительное соглашение, которое было достигнуто ещё в сентябре. При этом суд уменьшил заявленную сумму компенсаций с $425 млн до $380 млн.

Отмечается, что в рамках урегулирования дела некоторые из экс-спортсменок получат места в совете директоров американской федерации гимнастики.

Напомним, скандал с участием Ларри Нассара начался в ноябре 2016 года, когда гимнастка сборной США Джейми Данцшер подала на него в суд за сексуальные домогательства. Через год Нассар признался в своих приставаниях к несовершеннолетним девочкам, при этом число пострадавших насчитывало на тот момент уже более 130 спортсменок. Приговор за сексуальные насилия, в итоге вынесенный Нассару в 2018 году, составил 175 лет. Разгоревшийся скандал привёл к отставке руководства федерации спортивной гимнастики США в полном составе.