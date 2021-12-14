Вашингтон, 14 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В США в рамках мирового соглашения будет выплачено $380 млн жертвам сексуального насилия со стороны бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара и ряда других лиц, связанных с американской федерацией гимнастики (USAG) и Национальным олимпийским и паралимпийским комитетом (НОК, USOPC). Об этом со ссылкой на собственные источники 13 декабря сообщает агентство Associated Press.

Wnmufm.org Доктор Ларри Нассар

Всего пострадавшими считаются порядка 500 человек (300 — являются жертвами лично Нассара). Более 90% из них проголосовали за предварительное соглашение, которое было достигнуто ещё в сентябре. При этом суд уменьшил заявленную сумму компенсаций с $425 млн до $380 млн.

Отмечается, что в рамках урегулирования дела некоторые из экс-спортсменок получат места в совете директоров американской федерации гимнастики.

Напомним, скандал с участием Ларри Нассара начался в ноябре 2016 года, когда гимнастка сборной США Джейми Данцшер подала на него в суд за сексуальные домогательства. Через год Нассар признался в своих приставаниях к несовершеннолетним девочкам, при этом число пострадавших насчитывало на тот момент уже более 130 спортсменок. Приговор за сексуальные насилия, в итоге вынесенный Нассару в 2018 году, составил 175 лет. Разгоревшийся скандал привёл к отставке руководства федерации спортивной гимнастики США в полном составе.