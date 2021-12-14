Недопустимо ставить знак равенства между «непривитый» и «заразный» — мнение
Якутск, 14 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Режим QR-кодов не только ограничивает права и свободы граждан, но и представляет собой угрозу для детей. Такое мнение высказала 14 декабря на заседании Госсобрания Якутии депутат республики Роза Солнышкина (КПРФ). Её выступление было призвано убедить коллег не поддерживать федеральный законопроект о введении QR-кодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В своём выступлении она акцентировала внимание на том, что главный санитарный врач России Анна Попова — держатель патента, разработчик вакцины «ЭпивакКорона» и заказчик, заработавший на этом миллиарды
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 14 декабря на сессии Госсобрания республики большинство депутатов поддержали инициативу ввести пропускной режим по QR-кодам по всей стране. Региональный парламент направит в Госдуму положительный отзыв, несмотря на протестные голоса представителей двух партий и около 7 тыс. подписей якутян, несогласных с этим законопроектом.