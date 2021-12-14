Якутск, 14 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Режим QR-кодов не только ограничивает права и свободы граждан, но и представляет собой угрозу для детей. Такое мнение высказала 14 декабря на заседании Госсобрания Якутии депутат республики Роза Солнышкина (КПРФ). Её выступление было призвано убедить коллег не поддерживать федеральный законопроект о введении QR-кодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Введение QR-кодов граждан вне режима ЧС ведёт к увеличению социальной напряжённости, ограничению конституционных, основополагающих, необходимых для выживания в этом мире прав и свобод граждан Якутии, сегрегации и дискриминации, то есть влечёт за собой массовое нарушение прав и свобод граждан. QR-код — это метка, без которой человек будет выкинут из жизни. От введения подобных ограничений напрямую страдают интересы детей. Особенно в этой ситуации вызывает опасения возможная детская принудительная вакцинация в экспериментальном порядке. Каким образом она аукнется через годы на их здоровье? Люди, будьте бдительны! Отступать некуда! За нами дети!» — сказал Роза Солнышкина.

В своём выступлении она акцентировала внимание на том, что главный санитарный врач России Анна Попова — держатель патента, разработчик вакцины «ЭпивакКорона» и заказчик, заработавший на этом миллиарды

«Непривитый человек не равно «заразный», то есть представляющий опасность для окружающих. Те лица, которые позволяют себе отпускать подобные заявления в сторону граждан, подпадают под статью 128 УК РФ (клевета)», — отметила Роза Солнышкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 14 декабря на сессии Госсобрания республики большинство депутатов поддержали инициативу ввести пропускной режим по QR-кодам по всей стране. Региональный парламент направит в Госдуму положительный отзыв, несмотря на протестные голоса представителей двух партий и около 7 тыс. подписей якутян, несогласных с этим законопроектом.