Новосибирск, 14 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. На новосибирских трассах в период снегопада снегоуборочная техника с системой «Глонасс» работает непрерывно. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Government-nnov.ru Уборка снега

«В настоящий момент в нашем регионе наблюдается обильное выпадение осадков. На дороги для уборки снега выведено 577 единиц техники, перерывов в движении на областных трассах не допущено, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. — Зимним содержанием автомобильных дорог в регионе занимаются семь дорожных организаций, с ними заключены контракты нашим подведомственным учреждением — Территориальный управлением автомобильных дорог».

Отмечается, что ещё 1081 машина приведена в готовность. Заготовлено 107,7 тыс. тонн пескосоляной смеси. Также закуплена почти 1,5 тыс. тонн реагентов.