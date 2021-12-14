Оттава, , 08:30 — REGNUM В состав сборной Канады на Кубок Первого канала вошли 16 игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Канадской хоккейной ассоциации.

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В состав сборной Канады вошли вратари Эдди Паскуале («Локомотив») и Джастин Погги («Кёльн», Германия).

Из защитников в команду вызваны Брэндон Гормли, Рис Скарлетт («Динамо» Рига), Джон Гилмор (ЦСКА), Мэт Робинсон (СКА), Тревор Мёрфи («Сибирь»), Чарльз Геноуэй («Брюнес», Швеция), Морган Эллис («Айсберен», Германия) и Джейсон Демерс (без клуба).

В нападении будут играть Джош Карри, Филипп Майе («Металлург»), Тэйлор Бек, Тайлер Граовац («Динамо», Минск), Эрик О'Делл («Динамо», Москва), Райан Спунер («Автомобилист»), Джордан Уил («Ак Барс»), Даниэль Одетт («Витязь»), Корбэн Найт («Авангард»), Коди Куник («Барыс»), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Лэндон Ферраро («Кёльн», Германия), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция) и Эрик Фер (без клуба).

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Москве на с 15 по 19 декабря. В последний раз канадцы играли на этом турнире в декабре 2017 года в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхёнчхане.