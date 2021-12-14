Иринга, Танзания, , 09:03 — REGNUM Девять человек скончались, еще трое получили травмы в результате автомобильной аварии на шоссе Дар-эс-Салам — Мбея. Об этом пишет танзанийская газета Mwananchi.

Аллан Букумби, глава полиции в области Иринга, где произошла автокатастрофа, заявил, что причиной аварии послужило движение на высокой скорости. Автомобиль Toyota Hiace занесло, и водитель потерял управление над автомобилем. Транспортное средство врезалось в дерево, находившееся на обочине дороги, и перевернулось, в результате чего погибли девять человек.