Жители Якутии собрали 10 тыс. подписей против законопроекта о QR-кодах
Якутск, 14 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Якутии партия КПРФ собрала 10 тыс. подписей жителей региона, выступающих против введения QR-кодов федеральным законом. Более семи тыс. из них верифицированы и переданы в Госсобрание республики, сообщает 14 декабря корреспондент ИА REGNUM.
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Подписи принёс на заседание Госсобрания региона, где обсуждался законопроект о QR-кодах, председатель регионального отделения КПРФ, вице-спикер регионального парламента Виктор Губарев. Он заверил, что это действительные подписи, с указанием фамилий, имён, отчеств и адресов людей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 14 декабря на сессии Госсобрания республики большинство депутатов поддержали инициативу ввести пропускной режим по QR-кодам по всей стране. Региональный парламент направит в Госдуму положительный отзыв, несмотря на протестные голоса представителей двух партий и около 7 тыс. подписей якутян, несогласных с этим законопроектом.