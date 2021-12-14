Район имени Лазо, Хабаровский край, 14 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В районе имени Лазо Хабаровского края 14 декабря запустили станцию очистки воды на инновационном предприятии по разведению, производству и переработке рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Yarregion.ru Клариевый сом на банкете

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Первые мальки на новом предприятии рядом с поселком Переяславка появятся в апреле 2022 года. Здесь будут выращивать клариевого сома и форель. Планируемая мощность — до 2 тыс. тонн готовой продукции ежегодно.

«Предприятия индустриальной аквакультуры не зависят от погодных условий и могут регулярно поставлять рыбную продукцию потребителям. Благодаря такому масштабному проекту в экономику края привлечено 550 млн рублей частных инвестиций, созданы 20 рабочих мест, налоговые платежи составят 50 млн рублей в год», — прокомментировал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, новый резидент ТОР «Хабаровск» в 2022 году запустит завод по производству атлантического лосося (сёмги) мощностью 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год.