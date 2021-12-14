Бамако, 14 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Страны-члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовали от хунты Мали провести 27 февраля 2022 года всеобщие выборы, пригрозив ввести санкции, если Бамако не возьмет на себя обязательство встать на рельсы демократии. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

Warandpeace.ru Солдаты ЭКОВАС

Председатель Комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Бру добавил, что, если Мали не приступит к проведению выборов, санкции будут введены уже в январе. Глава правительства Мали в конце прошлой недели обещал предоставить блоку западноафриканских государств календарь выборов к концу января 2022 года. Специальный посланник ЭКОВАС, бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан в ближайшие дни отправится в Мали для обсуждения сложившейся ситуации.

Блок приостановил членство Мали после военного переворота, произошедшего здесь в августе 2020 года и повторившегося в мае 2021 года. ЭКОВАС заморозило финансовые активы и запретило въезд в Западную Африку всем лицам, признанными виновными в препятствовании проведению выборов (всего около 150 человек). Среди них оказались малийский премьер-министр и почти все члены правительства вместе со своими семьями.