Москва, 14 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном провел президент России Владимир Путин. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уточняется, что стороны в ходе беседы выразили удовлетворение итогами конференции по рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Глазго, и глава правительства Британии отметил внесенный Россией вклад в проведение этого мероприятия.

«Как и другие западные лидеры, Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что российский лидер привел конкретные примеры «деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений» и отметил, что власти Украины целенаправленно обостряют обстановку в зоне конфликта и используют запрещённые минскими договоренностями виды вооружений.

При этом отмечается, что при этом Путин подчеркнул, что всё это происходит на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создаёт прямую угрозу безопасности России.

«С учётом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае, если США и Североатлантический альянс (НАТО) не будут реагировать на требования России о гарантиях безопасности, это может стать причиной нового витка конфронтации.