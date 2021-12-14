Аддис-Абеба, 14 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Боевики Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) во второй раз смогли взять под свой контроль город Лалибэла, располагающегося на севере Эфиопии. Событие произошло через 11 дней после того, как эфиопские войска заявили о взятии населенного пункта, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, под контроль. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

По словам местных жителей, боевики Тыграя «находятся в центре города и не ведут боевых действий», добавив, что «большинство населения напугано, некоторые уезжают отсюда, большинство людей уже покинули эти места из-за возможности организации беспорядков здесь с целью мести».

В зоне конфликта отсутствует нормальная связь, а доступ журналистов был ограничен. Руководство НФОТ заявило о начале контрнаступления.

«Наши силы сначала оборонялись, а затем провели контрнаступление против многочисленных войск, которые напали на нас возле города Гашена и в прилегающих к нему районах. Нам удалось одержать славную и разгромную победу», — говорится в сообщении боевиков.

Правительство Эфиопии не ответило на запросы о комментариях.

Захват Лалибэлы повстанческими силами знаменует собой новый поворот во внутреннем вооруженном конфликте, который длится уже 13 месяцев. Попытки Африканского союза добиться прекращения огня не принесли заметные плоды.

В ходе противостояния между боевиками Тыграя и вооруженными силами Эфиопии погибли тысячи людей, а также был спровоцирован гуманитарный кризис на севере восточноафриканской страны. По оценкам ООН, в результате боевых действий более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, несколько сотен тысяч были лишены доступа к продовольствию.

Лалибэла расположена в 600 км к северу от столицы страны города Аддис-Абеба.Здесь находится 11 средневековых монолитных пещерных церквей. В этот город регулярно совершают паломничество эфиопские христиане.